Польша закрыла границы для иностранцев в связи с коронавирусом, но есть исключения. Как въехать и выехать из страны
Dla przebywających w Polsce przyjaciół ze Wschodu przygotowaliśmy informator - jak wjechać i wyjechać z Polski w warunkach obostrzeń z powodu koronawirusa.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки объявил, что Польша закрывает свои границы в связи с пандемией коронавируса до 25 марта. Страна может продлить это решение на дополнительные 20, а позже еще на 30 дней. Это решение означает также отмену всех авиа и железнодорожный рейсов. Добраться в Польшу можно теперь только на машине или автобусом.
На границе с Россией, Беларусью и Украиной введено значительное ограничение приграничного движения. Польша закрыла часть пограничных пунктов. Временно появился пограничный контроль также на границах Польши со странами ЕС. Пересечь границу можно только в определенных местах, а остальные дороги в страну сейчас заблокированы. Полный список всех открытых пограничных пунктов Польши находится в конце статьи. Все открытые пограничные пункты работают как для въезда так и для выезда из страны.
Польша ввела также запрет на въезд для иностранцев. Однако в этом запрете существует также ряд исключений. Министерство внутренних дел Польши опубликовало список критериев для иностранцев, которые имеют право попасть в страну:
- иностранцы, которые являются супругами или детьми граждан Польши.
- иностранцы с картой поляка
- иностранцы с разрешением на временное или постоянное жительство на территории Польши (karta pobytu)
- иностранцы с разрешением на работу в Польше (zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową), а также люди с декларацией о трудоустройстве иностранца (oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi). В этом случае разрешен въезд в страну иностранцам с визой.
- иностранцы, которые являются водителями средств для перевозки пассажиров или грузов
- иностранцы, которые являются участниками дипломатических миссий и члены их семей
На границе происходит санитарная проверка, заключающаяся в измерении температуры тела. Условием въезда в Польшу является также пребывание дома на карантине в течении 14 дней. Каждый въезжающий в страну заполняет карту с адресом, где он будет находится во время карантина. Власть запрещает покидать это место в течении двух недель, а проконтролировать это может полиция. Если у иностранца нет места, в котором он может провести карантин, ему, вероятно, откажут во въезде в страну или такое место выделит воевода.
Карантин обязателен также гражданам Польши. Под исключение попадают только люди из пограничных районов, которые живут в Польше, но работают в соседней стране. Не поддаются карантину также водители пассажирских и грузовых перевозок.
Стоит отметить, что пересечь границу можно только в транспорте. Все пешеходные пограничные пункты закрыты. В интернете растет количество частных предложений по перевозке людей до польских пограничных пунктов. Эта услуга направлена на людей, у которых нет собственной машины, а билеты на автобус найти не удалось. Существует риск, что на самой границе другие водители не согласятся взять к себе попутчиков и придется провести много времени на улице в поисках варианта пересечь границу.
Хоть и количество международных автобусных рейсов сокращено, все еще можно найти билеты на автобус в Россию, Беларусь и Украину в интернете. А, к примеру, сервис BlaBlaCar, на котором можно найти попутчика на машине и автобусные рейсы, убрал оплату за резервацию поездки на время пандемии коронавируса.
Напомним, что диагностика и лечение от коронавируса в Польше бесплатная также для иностранцев без какой-либо медицинской страховки.
Список открытых пограничных пунктов Польши
Граница с Украиной:
Dorohusk - Jagodzin
Hrebenne - Rawa Ruska
Korczowa - Krakowiec
Граница с Беларусью:
Kuźnica Białostocka - Bruzgi
Bobrowniki - Bierestowica
Terespol – Brześć
Граница с Россией:
Bezledy - Bagrationowsk
Grzechotki - Mamonowo II
Граница с Литвой
Budzisko - droga krajowa nr 8
Граница со Словакией:
Barwinek - droga krajowa nr 19
Chyżne - droga krajowa nr 7
Граница с Чехией:
Cieszyn – Chotĕbuz, droga S52
Gorzyczki, autostrada A1
Nowe Chałupki, droga krajowa 78
Trzebina, droga krajowa 41
Kudowa – Słone, droga krajowa nr 8
Jakuszyce - droga krajowa nr 3
Граница с Германией:
Jędrzychowice, autostrada A4
Olszyna – Forst, droga krajowa nr 8
Świecko – Frankfurt, droga krajowa nr 2
Krajnik Dolny – Schwedt, droga krajowa nr 26
Kołbaskowo – Pomellen, autostrada A6
Świnoujście – Garz, droga krajowa nr 93
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