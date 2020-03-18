Польша закрыла границы для иностранцев в связи с коронавирусом, но есть исключения. Как въехать и выехать из страны

В связи с пандемией коронавируса Польша приняла решение закрыть свои границы. Все пассажирские авиаперелеты и железнодорожное сообщение отменены. Польша пускает на свою территорию только польских граждан и определенные категории граждан иностранных государств. А все люди, которые въедут в страну, должны остаться дома на 14-дневном карантине с запретом выхода из домa. Кто и каким образом может въехать и выехать из Польши, читайте ниже.

Dla przebywających w Polsce przyjaciół ze Wschodu przygotowaliśmy informator - jak wjechać i wyjechać z Polski w warunkach obostrzeń z powodu koronawirusa.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки объявил, что Польша закрывает свои границы в связи с пандемией коронавируса до 25 марта. Страна может продлить это решение на дополнительные 20, а позже еще на 30 дней. Это решение означает также отмену всех авиа и железнодорожный рейсов. Добраться в Польшу можно теперь только на машине или автобусом.

На границе с Россией, Беларусью и Украиной введено значительное ограничение приграничного движения. Польша закрыла часть пограничных пунктов. Временно появился пограничный контроль также на границах Польши со странами ЕС. Пересечь границу можно только в определенных местах, а остальные дороги в страну сейчас заблокированы. Полный список всех открытых пограничных пунктов Польши находится в конце статьи. Все открытые пограничные пункты работают как для въезда так и для выезда из страны.

Польша ввела также запрет на въезд для иностранцев. Однако в этом запрете существует также ряд исключений. Министерство внутренних дел Польши опубликовало список критериев для иностранцев, которые имеют право попасть в страну:

- иностранцы, которые являются супругами или детьми граждан Польши.

- иностранцы с картой поляка

- иностранцы с разрешением на временное или постоянное жительство на территории Польши (karta pobytu)

- иностранцы с разрешением на работу в Польше (zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową), а также люди с декларацией о трудоустройстве иностранца (oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi). В этом случае разрешен въезд в страну иностранцам с визой.

- иностранцы, которые являются водителями средств для перевозки пассажиров или грузов

- иностранцы, которые являются участниками дипломатических миссий и члены их семей

На границе происходит санитарная проверка, заключающаяся в измерении температуры тела. Условием въезда в Польшу является также пребывание дома на карантине в течении 14 дней. Каждый въезжающий в страну заполняет карту с адресом, где он будет находится во время карантина. Власть запрещает покидать это место в течении двух недель, а проконтролировать это может полиция. Если у иностранца нет места, в котором он может провести карантин, ему, вероятно, откажут во въезде в страну или такое место выделит воевода.

Карантин обязателен также гражданам Польши. Под исключение попадают только люди из пограничных районов, которые живут в Польше, но работают в соседней стране. Не поддаются карантину также водители пассажирских и грузовых перевозок.

Стоит отметить, что пересечь границу можно только в транспорте. Все пешеходные пограничные пункты закрыты. В интернете растет количество частных предложений по перевозке людей до польских пограничных пунктов. Эта услуга направлена на людей, у которых нет собственной машины, а билеты на автобус найти не удалось. Существует риск, что на самой границе другие водители не согласятся взять к себе попутчиков и придется провести много времени на улице в поисках варианта пересечь границу.

Хоть и количество международных автобусных рейсов сокращено, все еще можно найти билеты на автобус в Россию, Беларусь и Украину в интернете. А, к примеру, сервис BlaBlaCar, на котором можно найти попутчика на машине и автобусные рейсы, убрал оплату за резервацию поездки на время пандемии коронавируса.

Список открытых пограничных пунктов Польши

Граница с Украиной:

Dorohusk - Jagodzin

Hrebenne - Rawa Ruska

Korczowa - Krakowiec

Граница с Беларусью:

Kuźnica Białostocka - Bruzgi

Bobrowniki - Bierestowica

Terespol – Brześć

Граница с Россией:

Bezledy - Bagrationowsk

Grzechotki - Mamonowo II

Граница с Литвой

Budzisko - droga krajowa nr 8

Граница со Словакией:

Barwinek - droga krajowa nr 19

Chyżne - droga krajowa nr 7

Граница с Чехией:

Cieszyn – Chotĕbuz, droga S52

Gorzyczki, autostrada A1

Nowe Chałupki, droga krajowa 78

Trzebina, droga krajowa 41

Kudowa – Słone, droga krajowa nr 8

Jakuszyce - droga krajowa nr 3

Граница с Германией:

Jędrzychowice, autostrada A4

Olszyna – Forst, droga krajowa nr 8

Świecko – Frankfurt, droga krajowa nr 2

Krajnik Dolny – Schwedt, droga krajowa nr 26

Kołbaskowo – Pomellen, autostrada A6

Świnoujście – Garz, droga krajowa nr 93