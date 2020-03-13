Коронавирус COVID-19 в Польше. Что делать иностранцу, если появились симптомы?

Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус пандемией. Это означает, что вирус быстро распространяется в мировых масштабах. На данный момент зафиксировано больше 133 тысячи случаев заболевших вирусом COVID-19 и больше 4 тысяч смертей.

Dla przebywających w Polsce przyjaciół ze Wschodu przygotowaliśmy specjalny informator dotyczący koronawirusa.

Количество зараженных растет также в Польше. На данный момент официально зарегистрировано 58 случаев. Вирус передается воздушно-капельным путем с инкубационным периодом обычно от 14 дней. Симптомы коронавируса проявляются в форме высокой температуры, кашля, проблем с дыханием и боли в мышцах.

Разрешение на работу в Польше имеет больше 600 тысяч иностранцев. В тоже время около 1,5-2 млн иностранцев находиться в Польше в течении года. Чаще всего иностранцы имеют частную страховку на жизнь или не имеют ее совсем. А по причине высоких цен на обследование, обращаются к врачу в крайнем случае.

Что делать если появились симптомы коронавируса? Нужно немедленно позвонить в санитарно-эпидемиологическую станцию или обратится в ближайшую больницу с инфекционным отделом. Не нужно обращаться в службу экстренной помощи. Узнать адрес и номер телефона ближайшей больницы можно на инфолинии Национального фонда здравоохранения по номеру 800-190-590.

Диагностика и лечение вируса COVID-19 бесплатная также для иностранцев. Даже если у иностранца нет медицинской страховки, ему будет предоставлена бесплатная помощь. Санитарно-эпидемиологическая служба может принять решение ввести карантин. В таком случае работники на умову о праце (umowa o pracę) получат зарплату по такому же принципу как и за больничный отпуск (80% ставки).

Польские власти информируют также о профилактике заражения. Прежде всего нужно часто мыть руки, стараться не трогать лицо руками – в частности губы, нос и глаза. Лучше избегать мест большого скопления людей, а в случае появления проблем со здоровьем нужно немедленно обратится к врачу.