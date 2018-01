Polscy Żydzi apelują o zmianę treści ustawy o IPN. Nie można karać więzieniem za słowa

Pod listem otwartym do parlamentarzystów podpisało się już około 100 osób. Lista cały czas się wydłuża. Autorzy podkreślają, że określenie "polskie obozy śmierci" jest kłamstwem. Jednak powstało też ryzyko karania za mówienie prawdy.

"Nie możemy jednak zgodzić się na karanie więzieniem za słowa. Wierzymy, że osoby, które posługują się tym sformułowaniem, nie robią tego dlatego, że obwiniają Polaków za utworzenie obozów, tylko używają go jako określenia geograficznego – co samo w sobie jest też nieprawdziwe, bo Polski w czasach Holokaustu nie było" – napisano w liście otwartym do posłów i senatorów.