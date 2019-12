Polscy żołnierze nie wrócą na święta? Wylot z Afganistanu pod znakiem zapytania

Nie tylko z Iraku, ale też z Afganistanu. Polscy żołnierze mają problem z powrotem do domu na święta. Mimo że na miejscu są już ich zmiennicy, wylot wciąż jest odkładany w czasie. O swojej trudnej sytuacji jeden z żołnierzy napisał do redakcji Dziejesię.

- Mamy podobną sytuację jak żołnierze z Iraku. Od trzech tygodni trwa rotacja do Polski, która nie może dobiec końca. Co dwa dni dostajemy informację o zmianie, która ma wylecieć i nas zastąpić - napisał do redakcji Dziejesię jeden z żołnierzy stacjonujących w Afganistanie.