Afganistan. Atak na meczet, wiele ofiar

W prowincji Nangarhar w Afganistanie doszło do ataku na meczet. Zginęło w nim co najmniej 20 osób, jest też wielu rannych.

Co najmniej 20 ofiar śmiertelnych i wielu rannych - to bilans ataku, do którego doszło w afgańskiej prowincji Nangarhar. Meczet został ostrzelany z moździerza, kiedy w środku modlili się ludzi - donoszą zagraniczne media.