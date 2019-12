Polscy żołnierze nie wrócą z Iraku na święta? Czekają na transport w Kuwejcie

Polscy żołnierze, którzy zakończyli misję w Iraku, mieli wrócić do Polski przed świętami. Niestety, utknęli w Kuwejcie. Nie przyleciał po nich samolot typu Herkules. Obawiają się, że wrócą do domu dopiero 10 stycznia.

W tym miesiącu miała wrócić do Polski VII zmiana Polskiego Kontyngentu Wojskowego Irak. Żołnierze trafili do bazy w Kuwejcie, gdzie czekali na transport do Polski. W piątek dowiedzieli się, że święta Bożego Narodzenia spędzą w Kuwejcie - relacjonuje Onet.pl.