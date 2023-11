Polscy eksporterzy podbijają kolejne rynki. Przedsiębiorco, skorzystaj ze wsparcia w ekspansji zagranicznej!

Polska na Expo 2020 w Dubaju

Wystawy Światowe Expo to największe wydarzenia promocyjne na świecie. Są one areną wielowymiarowej prezentacji i wielką szansą w kontekście promocji gospodarczej. To czas, podczas którego buduje się relacje i nawiązuje nowe kontakty. Tak też było na Expo w Dubaju. Podczas sześciu miesięcy trwania Wystawy, od 1 października 2021 do 31 marca 2022 r., Polska promowała się pod hasłem: "Polska. Kreatywność inspirowana naturą". Pawilon Polski cieszył się dużą popularnością wśród zwiedzających przyciągając 1,5 mln osób. Zdobył także srebrną nagrodę za aranżację wnętrz przyznaną przez Międzynarodowe Biuro Wystaw w Paryżu.