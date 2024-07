Ohydne czyny wolontariusza. Wykorzystał seksualnie siedmioro dzieci

Zawsze starał się być blisko małych dzieci, przynosił im prezenty, zabierał do atrakcyjnych miejsc i zapraszał do swojego mieszkania. 32-letni Kamil M., oskarżony o wykorzystanie seksualne siedmiorga małoletnich w wieku od 6 do 11 lat, stanął w środę przed Sądem Okręgowym w Poznaniu.