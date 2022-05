Polował na dzika. Kula przestrzeliła obie nogi kobiety. Jest wyrok

Do zdarzenia doszło 2 października 2018 r. ok. godz. 22. Emila K. została postrzelona, gdy samochodem wracała z pracy do domu. Nagle poczuła dziwne ukłucie w nogi. Pocisk przebił prawe przednie koło pojazdu, nadkole, kokpit i prawą nogę kobiety. Emilia K. doznała ran postrzałowych lewego i prawego podudzia.