Połowa Polaków ocenia, że programy TVP są niewiarygodne

Zaufanie do programów informacyjnych Telewizji Polskiej gwałtownie spadło na przestrzeni lat. W 2012 roku tylko 11 proc. ankietowanych uważało, że programy są niewiarygodne. W 2017 roku liczba ta wzrosła do 32 proc., a w 2019 roku do 38 proc. Tegoroczne badanie pokazuje, że sądzi tak już niemal połowa ankietowanych - 49 proc.