Polka została dyrektorką Federalnej Fundacji Kultury niemieckiego rządu

Na zwolnienie Wielgi-Skolimowskiej zareagowały m.in. instytucje i placówki, z którymi Instytut Polski w Berlinie współpracował. Na początku grudnia 2016 roku wystosowały one list do ambasadora polskiego w Niemczech i do ówczesnego ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego, wyrażając "swoją konsternację i irytację" decyzją MSZ i podkreślając, że Wielga-Skolimowska to "najlepszy rzecznik polskich interesów".