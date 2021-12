Julia Przyłębska w rankingu żenujących berlińczyków "TiP Berlin". Wśród oszustów i patostreamerów

"TiP Berlin" to dwutygodnik ukazujący się w niemieckiej stolicy. Co roku publikuje on liczący 100 pozycji "ranking żenady". W najnowszej edycji na wysokiej pozycji znalazła się między innymi nowa burmistrz Berlina Franziska Giffey, która popełniła plagiat i odebrano jej tytuł naukowy. Poza nią na liście znaleźli się celebryci-antyszczepionkowcy, biznesowi oszuści, kontrowersyjny były prezydent Berlina Klaus Wowereit, fitnessowi youtuberzy, a także patrostreamerzy. Wśród nich na 59. pozycji umieszczono Julię Przyłębską. W ubiegłych latach ten "zaszczyt" spotkał już innych Polaków - Cezarego Gmyza, byłego korespondenta TVP w Berlinie, a także samego ambasadora Przyłębskiego.