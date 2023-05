Polka jest na miejscu. Mówi, co się teraz dzieje z Etną

- Oczywiście wczoraj miałam ciężki dzień, bo dostałam kilkaset wiadomości. Była to pierwsza panika turystów, którzy pytali: "czy w lipcu wycieczka będzie bezpieczna?". W momencie, kiedy ludzie docierają do wiarygodnych informacji, to się uspokajają i wiedzą, że nie ma powodów do obaw. Na przykład kolejka, która wjeżdża na wulkan, dzisiaj normalnie działa i jest wielu chętnych. Jedyne, co przeszkadza, to brzydka pogoda - wyjaśnia.