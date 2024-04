Polityka jest brudna? Kukiz odpowiada Protasiewiczowi

Jacek Protasiewicz w dalszym ciągu kontynuuje sagę kontrowersyjnych wpisów. Tym razem zaczepił Pawła Kukiza, na co polityk odpowiedział. - On od dawna ma ten problem, zresztą nie on jeden, może koledzy, zamiast po cichu go gnoić, podaliby mu rękę? - pyta retorycznie Kukiz.