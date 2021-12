Polityk PiS: Inflacja za rządów PO-PSL wynosiła 21 proc.

"W czasach rządów PO-PSL inflacja wynosiła 21 proc"

- Jak sobie porównamy inflację w latach rządów PO-PSL(przyp. red 2008-2015), to ona nam wychodzi sumarycznie 21 proc. Nie słyszałem wtedy histerii, żeby mówiono o hiperinflacji. Teraz, jak się podsumuje inflację naszego rządu, to jest to 17 proc. My na to reagujemy pakietem antyinflacyjnym. Za naszych poprzedników nic takiego nie było - powiedział Kuźmiuk.