Glapińskiego inflacja nie ruszy. Dostał sowitą podwyżkę

- Rynek spodziewał się mniej więcej takiej podwyżki. Po długich dyskusjach uznaliśmy, że to najbardziej właściwe. Zastanawialiśmy się też nad innymi działaniami. A wszystko po to, by obniżyć inflację do poziomu celu NBP w dłuższym horyzoncie czasu, czyli do 1,5-3,5 proc.- wyjaśniał podczas konferencji prasowej Adam Glapiński.