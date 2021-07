Polityk PiS broni gazety z Hongkongu. "Władze nie cofną się przed represjami, aby zdusić krytykę niezależnych mediów"

Politycy PiS bronią niezależnej gazety w Chinach

Głos w obronie gazety zabrała też europosłanka PiS Anna Fotyga. - Jest niezbędne, by opinia publiczna w całej Europie wiedziała co się dzieje w Hongkongu, by mogła następnie wywierać wpływ na przyjęcie wobec Pekinu odpowiednich polityk - powiedziała.