Polityczny spór. Rzeczniczka SLD: jestem osobistym wrogiem Leszka Millera

Łączą ich poglądy. Anna Maria Żukowska jest rzeczniczką SLD, a Leszek Miller przewodniczył niegdyś temu ugrupowaniu. Mimo to nie potrafią się porozumieć. Były premier stwierdził, że polityk jest obciążeniem dla partii. Jest reakcja.

Jeśli rzeczywiście Donald Tusk i Ewa Kopacz wiedzieli o lukach w VAT i nie przeprowadzili działań, to jest to powód do postawienia ich przed Trybunałem Stanu - powiedziała rzeczniczka SLD Anna Maria Żukowska w TVP Info. Później, za pośrednictwem mediów społecznościowych, postanowiła wycofać się z tych słów.