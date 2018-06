Rzeczniczka SLD sprowokowana przez Katarzynę Lubnauer. "Pacman Grzegorz niech was konsumuje"

"Smacznego!" - napisała na Twitterze Anna Maria Żukowska. Rzeczniczka SLD w odpowiedzi na post przewodniczącej Nowoczesnej podkreśliła, że jej partia nie chce być wchłonięta przez PO. A lidera Platformy Obywatelskiej porównała do bohatera gry komputerowej. Witold Zembaczyński stwierdził, że "narodziła się nowa Pawłowicz".

Katarzyna Lubnauer na każdym kroku podkreśla, że tylko Nowoczesna zdecydowała się na to, by umocnić opozycję i jednocześnie osłabić Prawo i Sprawiedliwość - współpracując z Platformą Obywatelską.

"Jak na razie to Katarzyna Lubnauer i Grzegorz Schetyna 'dogadali się', a Władysław Kosiniak Kamysz i Włodzimierz Czarzasty, mimo prób, nie. Ale niektórzy muszą dojrzeć (a szczególnie SLD) do szerszej współpracy. Czekamy w 2019 roku" - napisała na Twitterze.

Na te słowa nie pozostała obojętna rzeczniczka SLD Anna Maria Żukowska. "Jeżeli współpraca ma polegać na wchłonięciu przez PO, jak w przypadku Nowoczesnej, to dziękujemy, mamy lepszy pomysł na odebranie PiS-owi wyborców" - podkreśliła. Na tym nie poprzestała. To druga część jej wpisu wzbudziła większe zainteresowanie użytkowników Twittera. Grzegorza Schetynę nazwała "pacmanem".

"Pacman Grzegorz niech was konsumuje, smacznego!" - napisała.

To nie pierwszy raz, kiedy rzeczniczka SLD zwróciła na siebie uwagę. Wtedy też do publikacji kontrowersyjnego wpisu skłoniły ją słowa Lubnauer. Liderka Nowoczesnej mówiła, że "na wybory w 2019 roku powinno powstać szerokie porozumienie opozycji od wartości liberalno-lewicowych aż po wartości nawet konserwatywne" Żukowska krótko odpowiedziała na to: "Lewicowo-ch...-nie-wiadomo-jakie".