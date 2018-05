Politycy pytają o stan zdrowia Kaczyńskiego i proces decyzyjny w kraju

Prezes PiS Jarosław Kaczyński od początku maja przebywa w szpitalu przy ul. Szaserów w Warszawie. - Dobrze byłoby wiedzieć, czy jest zdolny do podejmowania najważniejszych decyzji w państwie - komentuje poseł PO Sławomir Neumann.

- Prezydenta Dudę, który pojechał ostatnio na wycieczkę do Stanów, premiera Morawieckiego - i oni są wszyscy jego podwładnymi. Tam gdzieś się zaciął proces decyzyjny, bo oni, widać, nie mogą wydobyć od prezesa decyzji - ocenił poseł Nowoczesnej.

W podobnym tonie wypowiadał się w Polsat News Sławomir Neumann (PO). - Stan zdrowia, to jest oczywiście sprawa prywatna, natomiast prezes jest prezesem i wiemy doskonale, że to jest osoba, która podejmuje wszystkie najważniejsze decyzje w państwie i dobrze byłoby wiedzieć, czy jest zdolny do podejmowania takich decyzji - skomentował polityk Platformy.