Politycy polatają. Kancelaria Sejmu planuje wydatki

Politycy chętnie latają. Dokąd najczęściej?

Do połowy września tego roku kupiono parlamentarzystom już 263 bilety na zagraniczne wyprawy. Posłanki i posłowie aż 42 razy latali do Francji, a niewiele rzadziej na Litwę (36 razy) i do Węgier (15 razy). Politycy w ramach podróży służbowych odwiedzali też Izrael, Kanadę i Dubaj.