Wysokie ceny paliwa uderzają w posłów. "Musimy ciągle jeździć do Warszawy"

Jednak wrocławska posłanka PiS Mirosława Stachowiak-Różecka uważa, że wzrost kosztów paliw w pierwszej kolejności uderza w posłów, którzy muszą podróżować do stolicy na posiedzenia Sejmu. - Politycy też to dostrzegają. Myślę, że w pierwszej kolejności polityka, posła dotyka akurat cena benzyny, bo przecież my do tej Warszawy musimy się z różnych stron Polski dostać. Ten kilometr jest coraz droższy - stwierdziła posłanka w rozmowie z Radiem Wrocław.