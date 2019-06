Politycy oceniają pomysł PO i Nowoczesnej. "Pogardy i nieudolności nie ukryją"

PO i Nowoczesna łączą siły, tworząc wspólny klub. Czy to dobry pomysł? Politycy oceniają pomysł opozycji. Pojawiły się również słowa krytyki. Najmocniej zareagowała Beata Mazurek.

- Zbieramy wszystkich ludzi dobrej woli. Będzie nas coraz więcej, a nie mniej. Z tej drogi nie ma odwrotu - powiedział Schetyna podczas wspólnej rady krajowej. - Chcemy by Polacy rozmawiając ze swoimi znajomymi z innych krajów czuli dumę, że przyszło im żyć w Polsce. Wiemy, jak to zrobić - przekonywała Katarzyna Lubnauer, szefowa Nowoczesnej.

Jak na te deklaracja zareagowała polska scena polityczna? Ryszard Terlecki z PiS stwierdził w rozmowie z PAP, że decyzja PO i Nowoczesnej to "takie przelewanie z tej samej szklanki do tej samej szklanki". Według niego Nowoczesna "praktycznie była już częścią klubu Platformy Obywatelskiej". - A poza klubem to też niewiele chyba jest tej partii. Jakaś jej część sprzeciwia się połączeniu tych klubów - zaznaczył wicemarszałek Sejmu.

- Jeżeli władze dwóch formacji stwierdziły, że chcą połączyć się w jeden klub parlamentarny to jest ich decyzja i trzeba tę decyzję uszanować - ocenia z kolei rzecznik PSL, Jakub Stefaniak. Dodał w rozmowie z PAP, że połączenie sił PO i Nowoczesnej to nic "spektakularnego i przełomowego", podają jako przykład federacyjny klub PSL-UED, który działa już od ponad roku.

- Po pierwsze - wygląda to na pierwszy krok do likwidacji Nowoczesnej, czyli oznacza, że znika partia, która była tworzona w kontrze programowej do Platformy. W związku z tym, mimo że mowa była o tym, iż koalicja na wybory parlamentarne miałaby być szeroka, to ten ruch realnie zawęża koalicję. Bo Nowoczesna, rozpływając się w Platformie, traci swoją podmiotowość i znika jako oddzielny podmiot. To jest pomysł na przegraną z PiS-em - tłumaczył polityk PAP.