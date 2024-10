Politycy Lewicy i Trzeciej Drogi trafili do Orlenu

"Członkowie zarządu Orlen Projekt zostali wybrani w postępowaniu konkursowym, ogłoszonym na stronie internetowej spółki. Zgodnie z przyjętym standardem, ogłoszenie było dostępne do czasu zakończenia postępowania kwalifikacyjnego (do 11 sierpnia). Członkowie zarządu ORLEN Projekt zostali powołani do pełnienia funkcji decyzją Rady Nadzorczej z dniem 19 września br." - informuje biuro prasowe Orlenu.