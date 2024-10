"I płynie Andrzej, płynie". Pokazali nagranie z prezydentem

W krótkim filmiku dołączonym do wpisu w mediach społecznościowych pokazano zmagania i pierwsze kroki głowy państwa w nowym sporcie. Andrzejowi Dudzie na desce surfingowej towarzyszą motywujące okrzyki instruktorów: "Pięknie, mamy to" czy "No i płynie Andrzej, płynie". Na fragmencie wideo, w którym widać prezydenta już nie na desce, a w wodzie, można też usłyszeć: "Nie no, już pięknie idzie".