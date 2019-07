Polin. Piotr Gliński interweniuje ws. konferencji o dokonaniach Lecha Kaczyńskiego

Choć wybrano nowego dyrektora Muzeum Polin, Dariusz Stola nadal nie został mianowany na to stanowisko. Minister kultury Piotr Gliński wyjaśnił, że wstrzymuje się z decyzją, bo doszły do niego informacje, które wymagają wyjaśnienia. Chodzi o konferencję ws. Lecha Kaczyńskiego.

- Skorzystałem ze swoich uprawnień i analizuję w tej chwili sytuację, ponieważ pomiędzy konkursem a obecną chwilą dotarły do mnie dodatkowe jeszcze informacje o różnych działaniach pana dyrektora Stoli - stwierdził w TV Trwam i Radiu Maryja minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.

Wicepremier wyjaśnił, że decyzje nowo wybranego dyrektora miały "nie mieścić się w statucie tej instytucji". I przypomniał, że to były prezydent Warszawy Lech Kaczyński odegrał znaczącą rolę w organizacji muzeum. Dodał też, że tragicznie zmarły polityk dbał o relacje polsko-izralelskie.

Piotr Gliński kontra Polin. Muzeum odpowiada

Wicepremier uznał, że jest to "dziwne i bulwersujące". Zapewnił też, że Polin bez dyrektora funkcjonuje "spokojnie, bez problemów".

Muzeum we wtorek odniosło się do zarzutów szefa resortu kultury. Przyznało, że 4 lata temu przedstawiciel Ruchu Społecznego im. Lecha Kaczyńskiego oraz Marta Kaczyńska zwrócili się do muzeum z propozycją zorganizowania konferencji pod roboczym tytułem 'Lech Kaczyński a Izrael'.