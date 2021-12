Policjant wskoczył do stawu, by ratować dzieci. Okazało się, że auto było puste

Mężczyzna we Wodzisławiu wjechał autem do stawu, a policjantom, którzy przyjechali z interwencją, powiedział, że w pojeździe są jeszcze troje dzieci. Gdy jeden z mundurowych wskoczył do lodowatej wody, aby je uratować okazało się, że mężczyzna skłamał, a w aucie nikogo nie było.