Policjant przez 10 minut uciskał go kolanem. Mężczyzna zmarł. Jest nagranie

"Wprost" dotarło do notatki służbowej policjantów. Wynika z niej, że następnego dnia po zatrzymaniu policjant dyżurujący rano zauważył, że Markiewicz rzuca butelką o ścianę. Otworzył zamek i zapytał 34-latka o to, co robi. Ten najpierw go przeprosił, ale potem rzucił w funkcjonariusza butelką. Mundurowy się poślizgnął, doszło do szarpaniny. Policjant wcisnął przycisk alarmowy.