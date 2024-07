Policjant ocenił pomysł posłów. "Nie traktuję tego poważnie"

Anna Gembicka (PiS) i Jarosław Sachajko (Kukiz’15) zwrócili się do resortu spraw wewnętrznych z prośbą o rozważenie wprowadzenia zakazu słuchania w samochodzie głośnej muzyki. Miałoby to przyczynić się do poprawienia bezpieczeństwa na drodze. Ich pomysł skrytykował były policjant i ekspert ds. bezpieczeństwa drogowego Marek Konkolewski.