Policjanci zatrzymali zabójcę starszych kobiet. Usłyszał zarzut

Zgromadzony materiał doprowadził śledczych do mieszkańca Grójca. Mężczyznę zatrzymano w piątek. 47-latka przewieziono do komendy, a następnie do Prokuratury Regionalnej w Lublinie, gdzie przeprowadzono z nim czynności procesowe. Zgromadzone przez śledczych dowody pozwoliły na przedstawienie mu zarzutu rozboju i zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Sąd aresztował mężczyznę na trzy miesiące.