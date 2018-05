Policjanci wywieźli mężczyznę do lasu, gdzie zmarł. Usłyszeli zarzuty

Dwoje policjantów z Pobiedzisk zostało wyrzuconych z pracy w policji po tym, jak wywieźli nieprzytomnego mężczyznę do lasu, gdzie zmarł. Funkcjonariusze usłyszeli już zarzuty.

36-letni mężczyzna z Pobiedziska zaginął w czwartek i jeszcze tego samego dnia znaleźli go policjanci. Nie wezwali jednak karetki, tylko wywieźli go do lasu, gdzie zmarł. Policjantka przyznała się do winy. Razem ze swoim partnerem usłyszeli zarzuty nieudzielenia pomocy i niedopełnienia obowiązków - informuje gloswielkopolski.pl.