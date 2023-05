Policjanci wkroczyli do hali. Znaleźli całe tony nielegalnych wyrobów

W hali magazynowej, do której wkroczyli policjanci, przebywali trzej mężczyźni. Byli oni ubrani w odzież roboczą, rękawiczki i maski ochronne. Na podłodze, w workach jutowych i maszynach znajdował się tytoń, a urządzenia do jego przetwarzania były włączone. Dwóch 34-latków oraz 28-latek zostali zatrzymani. Podczas przeszukania tego miejsca, funkcjonariusze zabezpieczyli 64 worki krajanki tytoniu oraz 58 opakowań z liśćmi tytoniu. Łączna waga zabezpieczonych nielegalnych produktów wyniosła ponad 1,6 tony. Jednak to nie był koniec.