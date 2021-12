Policjanci uratowali 11-latkę. Pomoc nadeszła w ostatniej chwili

Na szczęście akcja zakończyła się szczęśliwie. Bohaterem okazał się bowiem jeden z mundurowych. - W trakcie, gdy jeden z nich koordynował działania służb ratunkowych, jego kolega z patrolu poszedł do mieszkania, gdzie w oknie stała 11-latka. Rozmowa z dzieckiem przyniosła zamierzony efekt i udało mu się uspokoić i nakłonić dziewczynkę do powrotu do środka - informuje sierż. szt. Rafał Jarząb z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.