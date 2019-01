Policjanci uratowali 102-letnią staruszkę w hipotermii

Wojniccy policjanci otrzymali zgłoszenie, że mieszkająca samotnie 102-latka może potrzebować pomocy. Wyważyli drzwi od mieszkania i wezwali karetkę pogotowia. Starsza pani była w drugim stadium hipotermii.

Do zdarzenia doszło we wtorek w Wojniczu (woj. małopolskie). Policjanci dostali zgłoszenie, że 102-latka, która mieszka sama, może potrzebować pomocy. Opiekująca się nią sąsiadka od kilkunastu godzin nie miała z nią kontaktu. Pukała do seniorki, ale nikt nie otwierał drzwi.

- Funkcjonariusze pojawili się przed mieszkaniem kobiety. Zza drzwi usłyszeli cichutkie jęki, więc natychmiast je wyważyli. Na podłodze leżała starsza pani. Była tak wychłodzona, że nie mogła wydobyć z siebie głosu - poinformował mł. insp. Sebastian Gleń, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.