Policjanci i strażacy donoszą Bożenie Kamińskiej. Powstanie raport o patologiach w służbach

- Samych doniesień w sprawie służb mundurowych, w szczególności policji, zdecydowanie jest więcej niż ujawnionych przelotów pana marszałka Kuchcińskiego - powiedziała Bożena Kamińska. Posłanka PO zapowiedziała, że we wrześniu powstanie raport w tej sprawie.

Do połowy września ma powstać raport na temat nieprawidłowości w służbach mundurowych - zapowiedziała na konferencji prasowej w Białymstoku posłanka PO Bożena Kamińska, którą cytuje portal poranny.pl. To do niej zgłaszają się policjanci i strażacy i alarmują o patologii w ich pracy.