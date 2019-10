Policjanci chcieli legitymować sędzię na sali rozpraw. Wezwał ich kandydat Konfederacji

Bezskutecznie kandydował w wyborach do Sejmu. Teraz na jaw wychodzą szokujące fakty dotyczące Marka M. Mężczyzna ma proces karny za znęcenie się nad swoją partnerką. To na jego wezwanie policja próbowała wylegitymować sędzię na sali rozpraw.

We wtorek w Sądzie Okręgowym w Poznaniu doszło do niecodziennej sytuacji. Mężczyzna niezadowolony z wyroku wezwał na miejsce policję. Funkcjonariusze weszli na salę i zażądali od sędzi dokumentów . Rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak przyznał, że należą jej się przeprosiny. "Gazeta Wyborcza" ustaliła, kim jest mężczyzna, który poprosił policję o interwencję.

Okazuje się, że to Marek M., kandydat na posła z listy Konfederacji. Sędzia we wtorek oddaliła jego apelację w sprawie alimentacyjnej. Mężczyzna ma zapłacić po 500 zł na dwie córki. - Zrobił się czerwony na twarzy, ale naprawdę zdenerwował się później. W uzasadnieniu wyroku sędzia powiedziała, zresztą zgodnie z prawdą, że nie łoży na utrzymanie dzieci. Zaczął krzyczeć, że jest pomawiany - relacjonowała w rozmowie z gazetą partnerka Marka M.

- Marek M. wiedział, że jeśli zwróci się o interwencję do policji sądowej, nic nie osiągnie. Policjanci z sądu dobrze go znają, bo często się wykłócał, pisał nawet skargi na policjantów. Ma też sprawę w sądzie za odmowę okazania policjantom dowodu tożsamości. Marek M. musiał się spodziewać, że że jeśli zadzwoni na numer alarmowy 112, to zgłoszenie też trafi do policji sądowej. Zapewne dlatego zadzwonił do najbliższego komisariatu - mówił z kolei jeden z oficerów wielkopolskiej policji.