Policjanci chcą zmian w prawie. Chodzi o stosowanie się do poleceń

Policyjni związkowcy apelują do parlamentarzystów o zmianę w przepisach Kodeksu Wykroczeń. Chodzi o niestosowanie się do poleceń mundurowego. Obecnie nic za to nie grozi, po zmianach dana osoba, mogłaby trafić nawet do aresztu.

Petycja NSZZ Policjantów wpłynęła do Sejmu 8 sierpnia (WP.PL, Fot: Maciej Stanik)

Lublin. 3 sierpnia. Policjanci dostają zgłoszenie dotyczące mężczyzny, który rzucał butelkami w blok. Po przyjeździe okazuje się, że 22-letni mężczyzna jest poszukiwany do odbycia kary ponad pół roku pozbawienia wolności. Kiedy funkcjonariusze chcą go zatrzymać, pojawiają się jego koledzy.

Jeden z nich w końcu skacze na policjanta, próbując go przewrócić. Nie reaguje na polecenia. Dopiero po zastosowaniu środków przymusu bezpośredniego zostaje zatrzymany.

"Na przykładzie lubelskim widać, jak trudno w dynamicznych warunkach służby jest wyegzekwować podporządkowanie się poleceniom policjanta. Możliwość zastosowania sankcji karnej pozwoliłaby podwyższyć poziom bezpieczeństwa zarówno funkcjonariuszy, jak i uczestników interwencji oraz szybko doprowadzić do przestrzegania porządku publicznego" – uważa NSZZ Policjantów.

Jak informuje gazeta.pl, funkcjonariusze domagają się w petycji wprowadzenia zmian w Kodeksie Wykroczeń i dodaniu do niego art. 54a. Miałby brzmieć:

"Kto nie podporządkowuje się żądaniu lub poleceniu funkcjonariusza publicznego, wydanego w granicach i na podstawie ustawy, podlega karze aresztu, grzywny lub ograniczenia wolności. Tej samej karze podlega, kto nie stosując się do polecenia wskazanego w par 1., uniemożliwia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej. Podżeganie i pomocnictwo są karalne”

Ewentualna zmiana przepisów objęłaby "funkcjonariuszy właściwych służb, inspekcji i straży". Skutkowałby jednak także tym, że niewykonanie polecenia policjanta groziłaby nie tylko kara grzywny, ale też aresztu czy ograniczenia wolności.

Petycja w tej sprawie wpłynęła do Sejmu 8 sierpnia. Miesiąc później otrzymała ją sejmowa Komisji do Spraw Petycji. Propozycją funkcjonariuszy będzie musiał zająć nowy Sejm.