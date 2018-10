Policja: zgłoszono 41 incydentów wyborczych

Od chwili obowiązywania ciszy wyborczej policja w całej Polsce otrzymała 41 zgłoszeń o zdarzeniach związanych z wyborami samorządowymi.

Cisza wyborcza obowiązuje od północy w sobotę i potrwa do końca głosowania w niedzielę, czyli do godz. 21.00. Pod warunkiem, że żadna z obwodowych komisji wyborczych nie przedłuży głosowania. Może to zrobić, jeżeli dojdzie do nadzwyczajnych wydarzeń, np. zalania lokalu wyborczego, katastrofy budowalnej czy trzeba będzie dodrukować karty do głosowania.