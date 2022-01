Policja zatrzymała speca od alarmów bombowych. Za alarm bombowy

To właśnie do pracowników CSIRT-ów (oprócz NASK działają one przy ABW i wojsku) trafiają informacje o incydentach z zakresu cyberprzestępczości i to oni mają przeciwdziałać zagrożeniom oraz reagować w przypadku konkretnych zagrożeń. W związku ze swoją pracą sami często bywają celem cyberprzestępców. Gdy w ostatnich miesiącach "podszywacze" poznali dane ludzi z CSIRT-ów, wysyłali w ich imieniu groźby lub fałszywe alarmy bombowe.