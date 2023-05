Policja weszła na posesję 69-latka. Trzymał w tragicznych warunkach kilkadziesiąt psów

Warto przypomnieć, że polskie prawo, a dokładniej Ustawa o ochronie zwierząt, przewiduje karę do trzech lat pozbawienia wolności za znęcanie się nad nimi. Jeżeli dochodzi do znęcania się ze szczególnym okrucieństwem, wymiar kary może wynieść nawet do pięciu lat pozbawienia wolności.