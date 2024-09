Prezes PiS zapowiedział protest. Padła data

Kaczyński zapowiada wiec

- To jest początek próby delegalizacji tego marszu. Doprowadzenia do tego, żeby te marsze po prostu się nie odbywały, albo odbywały się w takiej atmosferze, która dla znacznej części społeczeństwa będzie odrzucona. Stąd nasz protest, którym chcemy tym razem wyrazić nie tylko tutaj z tego miejsca, czy w Sejmie, ale także korzystając z prawa do demokracji. Tego rodzaju wiec pod Ministerstwem Sprawiedliwości odbędzie się w kolejną sobotę - zapowiedział.