Policja szuka 13-latki. Wyszła z domu i kontakt się z nią urwał

Policjanci z Legionowa poszukują zaginionej 13-letniej Malwiny Górskiej. Dziewczyna wyszła 8 listopada z domu i nie wróciła. Ktokolwiek posiada informacje proszony jest o kontakt.

Zaginiona ma ok. 170 cm wzrostu, waży ok. 50-60 kg. Jest szczuplej budowy ciała i ma włosy w kolorze ciemny-blond do połowy pleców. Jej oczy są koloru niebieskiego. W dniu zaginięcia ubrana była w kurtkę typu "biodrówka" bez kaptura, granatowe spodnie typu dżinsy i czarne buty sportowe. Może też nosić szarą czapkę.