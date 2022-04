Policja przeszukała garaż historyka. Złożył skargę na państwo polskie

Mirosław Lewandowski podkreśla, że wyczerpał prawną ścieżkę w Polsce, wiec oddał sprawę do ETPCz. Jak pisze "Gazeta Wyborcza", "we wniosku do Trybunału wskazuje, że doszło do naruszenia jego praw do nietykalności mieszkania i innych pomieszczeń do niego przynależnych oraz prawa do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie, m.in. wskutek dwumiesięcznej zwłoki w dostarczeniu mu postanowienia zatwierdzającego policyjne przeszukanie (prokuratura ma na to 7 dni), braku faktycznego uzasadnienia dla tych działań, a zwłaszcza okoliczności uzasadniających przeszukanie oraz wskutek kolejnej ponad dwumiesięcznej zwłoki w przekazaniu jego zażalenia przez prokuraturę do sądu".