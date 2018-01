Policja potwierdza: komendant z Wrocławia był pod wpływem alkoholu

Odwołany komendant miejski policji we Wrocławiu podinsp. Zbigniew Raczak był pod wpływem alkoholu - przekazują służby prasowe dolnośląskiej policji. Taki jest dotychczasowy wynik postępowania wyjaśniającego.

Policjant potwierdził, że podinsp. Zbigniew Raczak nie został poddany badaniem alkomatem po tym, jak został w nocy z środy na czwartek znaleziony koło wrocławskiego sklepu. Zdaniem Petrykowskiego nie było podstaw do takiego badania.

Świętowali za wcześnie?

Incydent z udziałem komendanta miejskiego policji we Wrocławiu szybko przyniósł konsekwencje. W środę późnym wieczorem Raczak miał upić się z komendantem wojewódzkim nadinsp. Tomaszem Trawińskm, wyjść na ulicę w skarpetkach i koszulce i rozbić głowę. Już w czwartek został zdymisjonowany. Raczak i Trawiński mieli wkrótce awansować i to właśnie było pretekstem do spożywania przez nich alkoholu.