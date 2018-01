Komendant miejski wrocławskiej policji odwołany. Przez świętowanie awansu?

Nieoficjalnie wiadomo, że odwołany komendant miejski wrocławskiej policji Zbigniew Raczak w środę wieczorem świętował rychły awans. Teraz pojawiają się również kolejne informacje dotyczące jego zastępcy, który bronił swojego przełożonego.

Jak donosi TVN 24, Raczak i Trawiński mieli wkrótce awansować i to właśnie było pretekstem do spożywania przez nich alkoholu.

W rozmowie z WP rzecznik wojewódzkiej policji Paweł Petrykowski przyznał jedynie, że komendant trafił do szpitala, ale nie są znane przyczyny. Wiadomo, że został zwolniony do domu.

Dalej jednak w sprawie trwa postępowanie wyjaśniające. Wydaje się bardzo poważna, bo jak ustalił TVN 24, ma ją wyjaśnić Biuro Kontroli Komendy Głównej Policji, a do Wrocławia z Warszawy przyjechał zastępca dyrektora tego biura. - Gdyby było pełne zaufanie, to sprawę wyjaśniałby pion kontrolny komendy wojewódzkiej, a nie głównej - powiedział informator TVN 24.

Co więcej część z nieoficjalnych informacji się potwierdziła. To Służba Ochrony Kolei zwróciła uwagę na Raczaka krążącego po ulicy. - To był przypadek. Funkcjonariusze zauważyli taką osobę - powiedział jeden z pracowników wrocławskiej SOK. Zapytany o jaką osobę chodzi, odpowiedział: - Taką, jak podają media. Dodał też, że to funkcjonariusze Służby powiadomili policję.