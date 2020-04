Policja: Ostatniej doby sprawdziliśmy ponad 129 tys. osób na kwarantannie. Doszło do kilkuset uchybień

Rzecznik KGP dodał, że łącznie policjanci dokonali ponad 2,8 mln kontroli. Ok. 30 osób zwróciło się do funkcjonariuszy policji z prośbą o zrobienie zakupów czy wyniesienie śmieci. Ponadto sprawdzili również ponad 74 tys. pojazdów komunikacji zbiorowej.

Zgodnie z danymi, które podaje, policja angażuje blisko 25 tys. funkcjonariuszy. Głównie są to policjanci wspierani przez funkcjonariuszy Straży Miejskich oraz żołnierzy, głównie z Żandarmerii Wojskowej. Jak przyznaje, nie chcą mieć powodów do karania, dlatego w pierwszej kolejności apelują o stosowanie się do obowiązujących ograniczeń.