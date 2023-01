Policja: Odnalazła się 11-latka. W noc sylwestrową wyszła z domu

Te informacje potwierdził w poniedziałek rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek. - Dziewczynka dojechała pociągiem do Krakowa i wyszła z dworca kolejowego - przekazał policjant. Jak mówił, "wszystkie okoliczności wskazują na to, że mamy do czynienia z ucieczką nieletniej z domu".