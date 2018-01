Policja nie może znaleźć nowych pracowników. Wszystko przez system rekrutacji

W polskiej policji pozostaje ponad 4,5 tys. nieobsadzonych wakatów. Jak twierdzą eksperci, powodem takiego stanu rzeczy nie jest brak chętnych, ale źle skonstruowany system testów psychologicznych dla kandydatów.

W ubiegłym roku o przyjęcie do policji ubiegało się 23206 kandydatów, czyli o prawie 800 więcej niż w roku 2016. Przewodniczący NSZZ Policjantów Województwa Zachodniopomorskiego Marian Boguszyński wskazuje jednak, że aż 670 z 1120 aplikujących do pracy w policji w Zachodniopomorskiem nie przeszło badań psychologicznych. Boguszański za taki stan rzeczy obarcza winą system MultiSelect, oparty na pytaniach wielokrotnego wyboru. Wynik testu obliczany jest przez komputer. Boguszański twierdzi, że to nie najlepsze rozwiązanie i należy rozważyć zmiany w procesie rekrutacji policjantów.