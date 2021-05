Policja kupuje karabiny. Antyterroryści dostaną nową broń

Policjantów z BOA bronił wówczas rzecznik Komendy Stołecznej Policji Sylwester Marczak. - Od wielu lat podkreślamy, że w każdym dużym proteście uwzględniamy wariant najgorszy, czyli zagrożenie o charakterze terrorystycznym. To pytam, jak mamy działać na protestach, marszach, zgromadzeniach, jeżeli policjanci do tego powołani nie będą mieli przy sobie broni? Mają po zamachu pojechać do jednostki pobrać broń i w międzyczasie poprosić sprawców, by poczekali? - mówił rzecznik KSP, cytowany przez RMF FM.