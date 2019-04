Policja całą dobę pod domem Jarosława Kaczyńskiego? "Stan zagrożenia bezpieczeństwa"

Policja całą dobę ochrania warszawski dom Jarosława Kaczyńskiego i budynki przy ul. Srebrnej w Warszawie należące do spółki zależnej od Instytutu im. Lecha Kaczyńskiego? Poseł PO Marek Wójcik postanowił o to zapytać Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. – Policjanci realizują zadania służbowe na podstawie analizy stanu zagrożenia bezpieczeństwa – odpisał Jarosław Zieliński, wiceminister odpowiedzialny za policję.

Sąsiedzi Jarosława Kaczyńskiego poskarżyli się w "Gazecie Wyborczej", że dom prezesa PiS całą dobę ochrania policyjny radiowóz. Poseł PO Marek wójcik postanowił sprawdzić, czy rzeczywiście funkcjonariusze zostali oddelegowani do pilnowania domu polityka.

Wysłał do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji interpelację w tej sprawie. "Podobna sytuacja dotyczy patrolu, który całodobowo prowadzi ochronę budynków przy ul. Srebrnej w Warszawie, które należą do spółki zależnej od Instytutu im. Lecha Kaczyńskiego. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż policja nie pierwszy raz prowadzi całodobową ochronę obiektów zamieszkanych przez polityków Prawa i Sprawiedliwości, a także budynków należących do spółek zależnych od polityków partii rządzącej" – pisze poseł Wójcik.